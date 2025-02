CONSIGLI COMUNALI. BARZIO, OK ALLE ARMI AI VIGILI, “GETTONI” DI PRIMALUNA A PARROCCHIA E LE GRIGNE

Data pubblicazione 19 Febbraio 2025

PRIMALUNA/BARZIO – Doppio consiglio comunale nella serata di martedì in Valsassina. Protagoniste le assemblee di Barzio e Primaluna.

Nel primo caso, al centro della discussione c’era il tema delle armi alla Polizia Locale dell’Altopiano, che è passato con i soli voti della maggioranza (contraria l’opposizione).

Via libera anche alla nuova ripartizione delle spese per la videosorveglianza in base al numero delle telecamere dei paesi associati e all’appalto per la gestione della Conca Rossa – con voto ancora negativo da parte della minoranza, ‘condito da forti critiche.

A Primaluna invece i due gruppi si sono divisi sulla destinazione dei gettoni di presenza dei consiglieri (550 euro in tutto, limitati al semestre giugno/dicembre 2024). La maggioranza ha optato per la Cooperativa ‘le Grigne’, a cui andranno 341,60 euro, mentre l’opposizione ha deciso di devolvere i suoi 207,40 alla locale parrocchia.

Più tardi, articoli completi dedicati alle due sedute consiliari di ieri.

RedPol