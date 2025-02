CALCIO LECCO, VALENTE: “IN CAMPO SENZA PAURA CONTRO LA PRO PATRIA”

Data pubblicazione 20 Febbraio 2025

LECCO – Sabato 22 febbraio alle 17:30 va in scena al Rigamonti-Ceppi la partita tra Lecco e Pro Patria, valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie C, girone A. Un match salvezza visto che i blucelesti occupano la sedicesima posizione a quota 29, mentre la Pro Patria è diciottesima con 21 punti.

“Penso che le ultime 11 partite che ci aspettano sono tutte partite da affrontare con massima attenzione e dovremo scendere in campo con una determinazione ben precisa – esordisce il tecnico Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia – E con una concentrazione massima perché ogni piccolo errore ti può far male, ogni piccolo sbaglio può concedere un gol all’avversario. Bisogna avere la massima lucidità anche davanti alla porta, essere cattivi e voler fare gol”.