METEO: WEEKEND NUVOLOSO CON POSSIBILI DEBOLI PIOGGE

Data pubblicazione 21 Febbraio 2025

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione garantirà oggi un tempo in prevalenza soleggiato, con temperature che in pianura si porteranno intorno ai 10 °C. Tra sabato 22 e domenica 23 una debole perturbazione atlantica scivolerà dalla Francia verso il Mediterraneo Occidentale, interessando marginalmente anche la nostra regione, la quale vedrà maggiore nuvolosità ovunque e qualche debole pioggia tra l’Appennino e la bassa pianura. La nuova settimana proporrà un ritorno più incisivo delle correnti umide atlantiche, con un nuovo transito perturbato atteso tra martedì 25 e mercoledì 26.

Venerdì 21 febbraio con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso nella prima parte del giorno, dal pomeriggio progressivo aumento delle nubi su Appennino e pianura occidentale; tendenza a maggiori annuvolamenti anche sulle Alpi. Temperature minime in calo sulla pianura e in aumento in montagna, massime in generale aumento. Valori minimi in pianura tra -3/2 °C, massimi 9-12 °C. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli meridionali con brezze nelle valli. Probabili foschie dense e nebbie sulla bassa pianura al primo mattino, con associate gelate.

Sabato 22 febbraio con cielo in prevalenza coperto su pianura e Appennino, molte nubi anche su Alpi e Prealpi ma con possibilità di schiarite ad alta quota. Probabili precipitazioni deboli o molto deboli, specie nella prima parte del giorno, su bassa pianura occidentale e Appennino. Temperature minime in aumento, massime in calo. Valori minimi in pianura intorno a 4 °C, massimi intorno a 8 °C. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli meridionali con locali rinforzi ad alta quota.

Domenica 23 febbraio con cielo in prevalenza nuvoloso o molto nuvoloso nella prima parte del giorno, con possibili ampi spazi soleggiati in montagna; dal pomeriggio tendenza ad ulteriori schiarite anche su parte della pianura. Possibili precipitazioni deboli o molto deboli tra notte e mattino sulla bassa pianura. Temperature minime stazionarie o in locale calo, massime in aumento. Venti in pianura deboli o molto deboli di direzione variabile, in montagna deboli occidentali. Possibilità di locali foschie dense o nebbie sulla pianura al primo mattino.

Lunedì 24 febbraio con cielo in prevalenza molto nuvoloso o coperto su gran parte della regione con possibile formazione di nebbia in pianura; possibili deboli precipitazioni sui settori meridionali. Temperature massime in aumento. Martedì probabili precipitazioni su buona parte della regione, seppur in prevalenza di debole intensità, non escluse moderate su Alpi e Prealpi, dove è attesa la neve al di sopra dei 1300-1500 metri. Temperature minime in aumento e massime in calo.

Fonte: Arpa Lombardia