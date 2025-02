CIASPOLATA/CAMMINATA NOTTURNA AL MONTE MUGGIO CON IL CAI BELLANO

Data pubblicazione 21 Febbraio 2025

BELLANO – Dopo la camminata sulla neve in Val di Fex, in Engadina, la sezione Cai di Bellano popone per domani, sabato 22 febbraio, la passeggiata-ciaspolata notturna al Monte Muggio. La partenza sara? alle 16:30 dalla piazza della stazione ferroviaria, con mezzi propri.

Il dislivello da affrontare, con abbigliamento adeguato, ramponcini o ramponi, frontalino e ciaspole, e? di 250 metri con il tempo di percorrenza di un’ora circa. C’e? la possibilita? di cenare in rifugio a Giumello al costo di 25 euro con bevande incluse.



Per informazioni chiamare il numero 333/756.05.11 (Andrea) o il 339/480.63.86 (Walter, solo Whatsapp).

Le uscite del Cai Bellano proseguiranno con altri due eventi nel mese di marzo: la salita alpinistica in Grigna settentrionale e la gita al rifugio Elisa.