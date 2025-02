SCI, ORE 10.30: MELESI E ZENERE IN TV, IMPEGNATE IN GIGANTE AL SESTRIERE

Data pubblicazione 21 Febbraio 2025

SESTRIERE (TO) – Occhi puntati sulle nostre sciatrici impegnate oggi in Coppa del Mondo: Roberta Melesi e Asja Zenere affrontano al Sestriere due giganti, tra oggi e domani. Il primo oggi, con manches alle 10.30 e 13.30 – diretta TV su EuroSport e Rai Due.

Zenere (Carabinieri), barziese di adozione, arriva al cancelletto caricatissima dalla recente vittoria in SuperG (Coppa Europa), a Bardonecchia – che la conferma alla guida della classifica generale nel secondo circuito per importanza. del Circo Bianco. Meno in forma la ballabiese Melesi, penalizzata oltretutto oggi da un pettorale altissimo.

Per entrambe, il tifo della Valsassina e non solo.

RedSpo