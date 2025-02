Data pubblicazione 21 Febbraio 2025

BALLABIO/MORTERONE – Ancora rifiuti sulla SP 63 per Morterone: “Non c’è nulla da fare, sembra che dopo il Tennis il secondo sport nazionale sia diventato il lancio del sacco nero, fenomeno sempre più visibile sulle nostre strade, non si può non accorgersene”.

Ce lo scrive Stefano, allegando alcune eloquenti immagini scattate sul ‘luogo del delitto’ (ambientale) …

