SLALOM GIGANTE DI SESTRIERE: ZENERE 23MA, MELESI FUORI IN PRIMA MANCHE

Data pubblicazione 21 Febbraio 2025

SESTRIERE (TO) – Non esaltante l’ordine di arrivo delle due atlete valsassinesi impegnate oggi nel primo dei due Slalom Giganti di Coppa del Mondo al Sestriere.

A punti col 23° posto finale Asja Zenere, che ha chiuso a 4 secondi e mezzo dalla “mostruosa” compagna di Nazionale Federica Brignone. Per la 29enne barziese otto punti validi per la classifica di CdM, nella quale è oggi 65ma assoluta a quota 59 (bene in Gigante dove è 29ma assoluta con 48 punti).

Niente da fare invece per l’atleta di Ballabio classe 1996 Roberta Melesi, “saltata” già nella prima manche.

Domani la seconda prova sulla Kandahar Giovanni A. Agnelli: si inizia alle 11, seconda manche alle 14 – tutto in diretta su RaiDue ed EuroSport.

L’ordine d’arrivo di oggi a Sestriere