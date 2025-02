A PRIMALUNA VIA ALLA RACCOLTA DIFFERENZIATA BASATA SULLA “MISURAZIONE PUNTUALE”

Data pubblicazione 22 Febbraio 2025

PRIMALUNA – A partire da lunedì 7 aprile, a Primaluna verrà attivato il nuovo modello di raccolta differenziata basato sulla “misurazione puntuale” dei rifiuti non riciclabili (quelli attualmente conferiti attraverso il sacco trasparente) prodotti da famiglie e attività.

Il calendario della raccolta rimarrà lo stesso: dal 7 aprile il sacco trasparente non verrà più ritirato, e il rifiuto indifferenziato residuo dovrà essere conferito nei sacchi rossi, dotati di codice identificativo associato alla singola utenza. Il calendario per il ritiro dei sacchi rossi prevede come punto di ritiro la Sala Consiliare – piano terra del Municipio – in via Roma 2 e sarà: martedì 18 marzo ore 9-13; mercoledì 19 marzo ore 15-19; giovedì 20 marzo ore 9-13; venerdì 21 marzo ore 15-19; sabato 22 marzo ore 9-13; lunedì 24 marzo ore 9-13/15-19.

Accanto all’uso dei sacchi rossi sono introdotti anche i sacchi azzurri, anch’essi dotati di codice identificativo, per il conferimento di pannolini per bimbi, pannoloni e ausili sanitari assorbenti per anziani e disabili (es. traversine da letto). Gli assorbenti femminili devono essere inseriti nel sacco rosso, così come le traversine di animali domestici.