GITA A RAVENNA COL CAI DI BARZIO: TRA CULTURA E BIODIVERSITÀ

Data pubblicazione 22 Febbraio 2025

RAVENNA – Trekking sull’appenino tosco-emiliano con il CAI di Barzio, nel parco delle foreste Casentinesi, le cui faggete sono patrimonio mondiale dell’Unesco dal 2017. Ricche di biodiversità, di storia, monasteri, tra tutti quello di Camaldoli.

La gita è in programma da venerdì 16 a domenica 18 maggio. Partenza alle 6 per raggungere con mezzi propri la città di Ravenna, capitale mondiale del mosaico, patrimonio Unesco ed ex capitale del sacro romano impero. A seguire la visita della città con guida e in serata arrivo in hotel, con cena e pernotto.

Sabato 17 trekking lungo il cammino di San Vicinio e vista al monastero di Camaldoli. In serata rientro in hotel, cena e pernottamento.

Domenica 18 trekking al monte Falterona, la cima più alta con i suoi 1650 metri e alle sorgenti del fiume Arno. In serata rientro.

Il costo per il trattamento di mezza pensione per due giorni in camera doppia è di 200 euro a persona.

Attenzione ai posti limitati. Informazioni e iscrizioni tutti i venerdì sera dalle 21 alle 22 nella sede CAI in via Roma 42 a Barzio, oppure al numero di telefono 335 5751262 (Marcello).