CALCIO, CORTENOVA: A MERATE UN “CAMBIO GENERAZIONALE”. 22 ANNI DI DIFFERENZA TRA FAZZINI E ORLANDI

Data pubblicazione 25 Febbraio 2025

CORTENOVA – Sono i minuti finali di OSGB Merate–Cortenova quando Tantardini opta per il quinto e ultimo cambio della gara: fuori il numero 1, dentro il numero 12. Gioia dell’esordio tra i pali della prima squadra dunque per Matteo Orlandi, portiere della juniores gialloblu, classe 2007, che ha così contribuito alla netta vittoria dei valsassinesi.

Sicuramente un’emozione per il giovane calciatore, che entrando sul terreno di gioco, ha preso il posto di uno che a Cortenova è ormai una leggenda. Andrea Fazzini, per tutti Piso, all’alba dei suoi quasi 40 anni (classe 1985) difende la stessa porta da più di due decenni, sempre con la stessa grinta e passione.

Dal 2004, quando il giovane Orlandi non era ancora nato, veste sempre la stessa casacca, quella del Cortenova, con il quale ha vissuto stagioni su stagioni tra terza, seconda e prima categoria. Da tempo condivide i pali con i colleghi Corallo e Codega, ma quando viene chiamato in causa i risultati sono sempre incoraggianti. Quest’anno alcuni problemi lo hanno tenuto lontano dai campi per un paio di mesi, ma ora è tornato più vivo che mai: porta inviolata col Montevecchia e netta vittoria con l’OSGB Merate, frutti di prestazioni solide e senza sbavature.

Insomma, una sostituzione che potremmo definire “generazionale” visti i 22 anni di differenza tra i due. E se il Piso ha già scritto pagine su pagine della storia gialloblu, auguriamo lo stesso al giovane Matteo, che sicuramente ha un grosso vantaggio: avere un grande esempio davanti.

RedSpo

Foto di Gabriella Denti