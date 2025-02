RIFIUTI IN NATURA A BALLABIO, PARLA IL PROPRIETARIO DI UN BOSCO

Data pubblicazione 25 Febbraio 2025

Buongiorno,

faccio seguito al triste articolo di ieri riguardo l’abbandono dei rifiuti sulla strada di Montalbano e Morterone. Purtroppo, in quanto proprietario di un bosco proprio sulla strada di Montalbano, conosco molto bene il problema.

Da anni lotto contro gli incivili e da sempre, pur adoperandomi per mantenere l’ambiente pulito, le istituzioni pubbliche non riescono a darmi una mano nel combattere questa piaga.

Guardo con ammirazione quei sindaci che, sfidando le regole della privacy, installano telecamere, controllano i rifiuti ed emettono sanzioni …

