CONSIGLIO COMUNALE A CREMENO, TRA I PUNTI ANCHE LE ARMI AI VIGILI

Data pubblicazione 25 Febbraio 2025

BARZIO – Alle 20:30 di giovedì 27 febbraio si riunisce nella consiliare del municipio il consiglio comunale di Cremeno.

Diversi i punti da trattare, tra i quali spicca, come accaduto a Barzio una settimana fa, l’approvazione del regolamento per l’armamento del servizio di polizia locale dell’Altopiano, su cui saranno chiamati a scegliere anche i comuni di Cassina Valsassina e Moggio.

Questo l’ordine del giorno:

1) Comunicazioni del sindaco.

2) Lettura ed approvazione dei verbali della seduta precedente.

3) Ratifica deliberazione di G.C. N.10 del 7/2/2025 avente ad oggetto: prima variazione al bilancio di previsione 2025/2’27 adottata in via d’urgenza.

4) Approvazione aliquote compartecipazione all’addizionale comunale sull’imposta del reddito delle persone fisiche anno 2025.

5) Approvazione delle tariffe della Tari anno 2o25 in conformità al P.E.F.

2024/2025

6) Approvazione schema di convenzione con la Provincia di Lecco per l’estensione del difensore civico territoriale ai comuni e alle comunità montane del territorio. P

7) Approvazione schema di convenzione per la ripartizione spese dell’impianto di videosrveglianza intercomunale per i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina, Cremeno e Moggio. P

8) Approvazione regolamento comunale per l’armamento del servizio di polizia locale.

9) Presa d’atto accordo di programma per la realizzazione del piano di zona 2025-2027.