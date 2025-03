CALCIO: A CREMA VINCE L’EQUILIBRIO. 0-0 TRA LECCO E PERGOLETTESE

Data pubblicazione 1 Marzo 2025

CREMA – Punti pesanti quelli in palio a Crema, nello scontro di bassa classifica tra Pergolettese e Lecco. Valente ha promesso intensità e voglia di portare a casa tre punti che, in trasferta, mancano da tanto tempo. Per farlo si affida al tridente formato da Galeandro, Sipos e Attys. Dall’altra parte un derby personale per Giacomo Curioni, allenatore della Pergolettese, originario di Erba.

Partita bloccata nei minuti iniziali, scevra di grandi occasioni per nessuna delle due fazioni. L’unico in grado di togliere il sopore è Parker, che si presenta nell’area bluceleste con un paio di squilli intorno al quarto d’ora, senza però impensierire Furlan. Il match continua a non decollare e, alla mezz’ora di gioco, il dato dei tiri in porta resta fermo sullo zero. Al 31′ tiro-cross di Patanè che fa la barba al palo difeso da Furlan. Il Lecco è decisamente troppo passivo…