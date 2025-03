BARZIO, LA GESTIONE DELLA RSA ‘CASA SANT’ANTONIO’ COMPIE DIECI ANNI

Data pubblicazione 1 Marzo 2025

Dieci anni fa, nel 2015, Nuova Assistenza Cooperativa Sociale di Novara iniziava il suo percorso alla guida della RSA Casa Sant’Antonio di Barzio.

Un cammino che oggi celebriamo con orgoglio e gratitudine, ripensando a tutto ciò che è stato costruito insieme, passo dopo passo.

Ricordo bene il nostro arrivo: la prima riunione con gli operatori, la naturale incertezza che ogni cambiamento porta con sé, l’abitudine ad un’organizzazione consolidata da anni.

Siamo entrati con discrezione, con rispetto per le tradizioni e per il lavoro svolto fino ad allora dalle suore dell’Opera Don Guanella, che hanno lasciato un segno importante nella storia della struttura.

Il nostro obiettivo era chiaro fin dall’inizio: accompagnare la transizione con delicatezza, valorizzando ciò che funzionava e introducendo miglioramenti con sensibilità e gradualità.

Negli anni, abbiamo portato innovazioni sia dal punto di vista amministrativo che gestionale, mantenendo sempre vivo lo spirito della casa e il suo ruolo fondamentale nel territorio.

Abbiamo custodito le tradizioni che fanno parte dell’identità di Casa Sant’Antonio, arricchendole con nuove iniziative che hanno rafforzato il senso di comunità e appartenenza.

Il rapporto con le suore è rimasto saldo: sia con quelle che hanno vissuto nella casetta annessa alla struttura, sia con quelle con cui abbiamo siglato il contratto di affitto di ramo d’azienda.

Questo legame di collaborazione ha accompagnato un traguardo significativo: a dicembre 2024 abbiamo acquistato la struttura, sancendo un nuovo capitolo nella nostra storia.

Ora Casa Sant’Antonio non è solo la realtà che gestiamo con impegno e dedizione, ma è diventata ufficialmente la nostra casa.

In questi dieci anni, la RSA è cresciuta e si è trasformata in un punto di riferimento sempre più forte per il territorio.

Oggi possiamo contare su una rete di volontari, parenti, scuole e oratori che sostengono il nostro lavoro con iniziative che portano calore e colore alla vita degli anziani.

È emozionante vedere come il legame con le famiglie non si interrompa con il tempo: ci sono parenti che, anche dopo la perdita dei loro cari, continuano a partecipare alle attività, alle passeggiate estive, alle gite, accompagnando non solo i nostri ospiti, ma anche il nostro cammino.

Questo decimo anniversario è un momento speciale, un’occasione per ringraziare tutte le persone che hanno vissuto, lavorato e contribuito a rendere Casa Sant’Antonio un luogo accogliente e ricco di relazioni autentiche.

Auguri a chi ha fatto parte di questa storia, a chi la sta vivendo oggi e a chi la scriverà con noi negli anni a venire.

Da parte di tutti noi e delle signore ritratte, che hanno fatto parte di questo percorso…… buon anniversario, Casa Sant’Antonio!

la Direttrice

Veronica Bonicalzi

e tutta l’equipe

di casa Sant’Antonio

