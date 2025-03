A PASTURO STEFANO MOTTA PRESENTA “IL DOLORE DELLE DONNE”

Data pubblicazione 3 Marzo 2025

PASTURO – L’associazione Il Grinzone ha organizzato un incontro con Stefano Motta per la presentazione del suo libro “Il dolore delle donne“. L’incontro sarà venerdì 14 marzo alle 20:45 presso il salone cinematografico di Pasturo.

L’autore, romanziere e saggista, nonché insegnante, affronta il tema della violenza di genere nella letteratura e nella realtà attuale, offrendo spunti significativi per aiutare insegnanti e genitori ad un’autentica educazione affettiva dei ragazzi e degli adolescenti. Con questo libro, Motta si chiede cosa possa fare la scuola per contrastare gli stereotipi e la violenza di genere e come la letteratura possa essere di aiuto per un’autentica educazione affettiva.

Ingresso libero.