RISTOREXPO, PREMIATI I BENEMERITI DELL’ENOGASTRONOMIA

Data pubblicazione 3 Marzo 2025

ERBA (CO) – Entra nel vivo Ristorexpo, la mostra BtoB promossa dalla Fondazione Lariofiere in collaborazione con Confcommercio Como e Lecco e FIPE Confcommercio.

Da sempre la giornata di lunedì è quella maggiormente partecipata dagli operatori e la più ricca di iniziative. Non è un caso che la Federazione Italiana Pubblici Esercizi abbia scelto proprio questo giorno per organizzare il proprio consiglio regionale ed invitare il presidente nazionale Lino Stoppani. A lui il compito di conferire il premio ai benemeriti dell’enogastronomia del territorio che quest’anno è andato a Massimo Croci, figura storica e colonna portante del Crotto del Sergente di Como e ad Antonio Peccati (in copertina), presidente di Confcommercio Lecco e visionario imprenditore con attività anche nel mondo della ristorazione e dell’accoglienza …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS