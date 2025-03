LA VALLE DEI SEMAFORI: DOPO BALISIO, CANTIERE STRADALE ANCHE A INTROBIO

Data pubblicazione 3 Marzo 2025

BALLABIO/INTROBIO – Breve diario da un lettore in viaggio oggi sull’asse Lecco-Valsassina, transitando per Balisio e Introbio dove ha incontrato impianti semaforici normalmente “inusuali” per queste parti. “Verso le nove di oggi – racconta l’autore della segnalazione – sono passato da Ballabio e qui all’andata credo di essere stato fortunato perché all’altezza di Balisio l’attesa all’altezza del cantiere è stata minima grazie alla presenza dei famosi ‘movieri‘.

La sorpresa è stata qualche minuto più avanti quando invece a Introbio (all’incrocio verso la località Sceregalli dove ero diretto), ho trovato un secondo semaforo per lavori in corso“.

“Stavolta – spiega il lettore – nessuna segnalazione e zero movieri. Attesa non lunghissima, forse un paio di minuti. Al ritorno, giro diverso in Centro Valle mentre a Balisio c’era in funzione il solito semaforo, “lunghino” malgrado dalla parte opposta ci fossero pochissimi veicoli in arrivo”.

Grazie all’autore per la segnalazione e alla prossima.

Sperando di poter parlare di altro…

RedViab