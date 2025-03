MOBILITAZIONE PER L’UCRAINA IN PIAZZA CERMENATI A LECCO, TUTTE LE FOTO

Data pubblicazione 3 Marzo 2025

LECCO – Ieri sera in piazza Cermenati a Lecco centinaia di persone hanno manifestato il proprio fermo sostegno al popolo ucraino. Cittadini, gruppi politici e associazioni sono scesi in piazza, sotto le bandiere europee, italiane e ucraine, come reazione al comportamento tenuto dalla Casa Bianca e per chiedere una presa di posizione netta e autorevole da parte dell’Unione Europea sulla questione.