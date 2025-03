CAMION SI INCASTRA IN UN TORNANTE TRA ESINO E PARLASCO: “LIBERATO”

Data pubblicazione 5 Marzo 2025

PARLASCO/ESINO – Curioso episodio di cronaca oggi sulla strada che da Parlasco scende verso Esino Lario: un camion si è come “incastrato” mentre percorreva un tornante e il conducente non riusciva a liberarsi in autonomia.

A quel punto sono stati chiamati i soccorsi e in breve sono giunti sul posto i Vigili del Fuoco con i mezzi necessari per la rimessa in strada del mezzo pesante. Nel frattempo, il collegamento viario è rimasto chiuso per circa un’ora e mezza.

Alla fine il camion è stato “disincastrato” e ha potuto riprendere il suo viaggio.

RedCro