RISTOREXPO, PER L’ULTIMO GIORNO OSPITE LO CHEF DAVIDE OLDANI

Data pubblicazione 5 Marzo 2025

ERBA (CO) – Con una sala gremita di studenti delle scuole alberghiere che hanno accolto lo chef Davide Oldani (in copertina) si è aperta l’ultima giornata di Ristorexpo. Lo chef che nel corso della sua strepitosa carriera non ha mai abbandonato il tema della Cucina Pop, è stato capace di trasmettere ai ragazzi presenti il valore e la bellezza di una professione come quella del cuoco. La sua storia, sicuramente affascinante ma che potrebbe essere la storia di uno dei tanti ragazzi presenti in sala, è la dimostrazione di come la dedizione, unita alla voglia di fare e soprattutto alla curiosità, possano portare a grandi traguardi. Ad infiammare i ragazzi anche Cristiano Tomei, chef vulcanico quanto geniale che oggi ha chiuso il programma delle masterclass di cucina …

