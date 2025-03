IL SONDAGGIO DI VN. IN VALSASSINA “CONTROLLI DELLE FORZE DELL’ORDINE INSUFFICIENTI” PER I LETTORI

VALSASSINA – L’ultimo sondaggio on line di Valsassinanews ha interrogato i nostri lettori riguardo un tema legato a quelli degli ultimi sondaggi, la sicurezza: i controlli delle forze dell’ordine. Questi sono sufficienti?

Il campione dei votanti della nostra consultazione ha decretato a larga maggioranza (54%) che “Non lo sono in Valsassina“. Un significativo 26% commenta che lo siano “Solo per fare multe“, mentre solo il 6% sostiene di “Sì“, superato da un 9% di “Abbastanza“. Le restanti tre opzioni hanno registrato consensi minimi.

Quest’ultima avrà termine il prossimo giovedì 13 marzo e chiede ai lettori di esprimersi su un tema di strettissima attualità: “Ancora caos viabilistico, cosa fare?”

RITIENI SUFFICIENTI I CONTROLLI DELLE FORZE DELL'ORDINE? Non in Valsassina (54%, 189 Voti)

Solo per fare multe (26%, 91 Voti)

Abbastanza (9%, 32 Voti)

Sì (6%, 22 Voti)

È sempre il solito magna magna (3%, 9 Voti)

Non ho idee chiare in proposito (1%, 4 Voti)

L'argomento non mi interessa (0%, 1 Voti) Totale votanti: 348

