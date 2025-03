IL CORO VALSASSINA CERCA NUOVE VOCI PER UN 2025 RICCO DI EVENTI

Data pubblicazione 6 Marzo 2025

CREMENO – Il Coro Valsassina è alla ricerca di nuovi coristi per arricchire la sua formazione in vista di un 2025 davvero speciale. Dopo aver celebrato lo scorso anno il 55º dalla fondazione, il gruppo corale di Cremeno prepara un 2025 ricco di impegni e sorprese, con eventi musicali che promettono di entusiasmare il pubblico e arricchire l’esperienza di chi fa parte del coro.

Si parte il 6 aprile con un concerto, in compagnia del Coro Femminile Futura a Novedrate, nell’ambito delle celebrazioni del 75° di rifondazione del comune.

A maggio il coro parteciperà a 2 rassegne corali. La prima a Biella in occasione dell’adunata degli Alpini, la seconda, che lo vedrà nei panni di organizzatore, a Cremeno con ospiti il Coro Stella Alpina di Rho e La Campagnola di Biella.

Il culmine dell’anno sarà l’attesissima trasferta in Sardegna, dove il Valsassina terrà un concerto, ospite del Coro Segossini. Questo evento, che si svolgerà con una trasferta di più giorni, non solo offrirà la possibilità di visitare ed esibirsi in una splendida regione italiana, ma sarà anche un’occasione di crescita personale e musicale per tutti i coristi coinvolti.

Partecipare alle attività del Coro Valsassina significa entrare a far parte di una realtà dinamica e appassionata, che negli anni ha costruito un forte legame con il territorio e con il pubblico. Per chi ha la passione per il canto e desidera vivere un’esperienza unica, questo è il momento giusto per unirsi al gruppo.

Le prove si tengono una sera alla settimana, e durante l’anno ci saranno oltre ai numerosi appuntamenti musicali che culmineranno nel grande viaggio in Sardegna, anche diverse occasioni, per così dire meno ufficiali, dove l’amicizia e la voglia di stare insieme prevarranno.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il coro sui canali social, direttamente in sede oppure sul sito www.corovalsassina.it.