SERVIZIO PONTI A BARZIO, ATTIVITÀ PER BAMBINI NELLE VACANZE DI PASQUA

Data pubblicazione 7 Marzo 2025

BARZIO – Barzio aderisce al Servizio Ponti proponendo a famiglie e minori un servizio educativo durante il periodo delle vacanze scolastiche pasquali. Il 17, 18, 22, 23 e 24 aprile, dalle 8 alle 17:30, gli educatori di Sineresi proporranno ai bambini tra i 6 e i 14 anni attività laboratoriali, sportive, giochi di gruppo, gioco libero e uscite sul territorio, oltre a un momento per lo svolgimento dei compiti delle vacanze.

“Il Servizio Ponti – spiega Cesare Mario Canepari, assessore a Servizi Sociali e Istruzione – è uno strumento di conciliazione a servizio dei genitori che non possono sospendere l’attività lavorativa per seguire i figli durante le vacanze pasquali. In altri Comuni del territorio questa proposta è consolidata e apprezzata, Barzio vi partecipa per la prima volta e auspichiamo che le famiglie possano cogliere questa preziosa opportunità, tra l’altro con una retta pressoché simbolica”.

“Stessa esigenza è stata avanzata dai Comuni di Cassina e Pasturo – prosegue l’assessore – si è quindi individuata una proposta unitaria in modo da non spezzare le amicizie scolastiche. Tuttavia il servizio non è precluso a nessuno: la condizione è essere residenti nell’Ambito di Bellano e avere almeno un genitore lavoratore“.

Il Servizio Ponti è un’attività realizzata da Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera in collaborazione con ATS Brianza, il servizio verrà realizzato da Consorzio Consolida in collaborazione con l’Ambito di Bellano ed i Comuni di Barzio, Cassina Valsassina e Pasturo.

La partecipazione prevede un contributo di 35 euro per l’intero periodo, con pranzo e merenda al sacco. Come sede delle attività è stata individuata la Sala Pensa della Comunità Montana. In caso di raggiungimento del numero massimo di 40 iscritti verranno selezionate le richieste dando priorità ai residenti nei Comuni aderenti (Barzio, Cassina Valsassina, Pasturo).

Iscrizioni al seguente form entro il 23 marzo: https://forms.office.com/e/TUyAsc53iY