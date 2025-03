SPORT GIOVANILE E SFIDE QUOTIDIANE CON “WE ME”, ANCHE IN VALSASSINA

Data pubblicazione 7 Marzo 2025

LECCO – Continua con rinnovato entusiasmo e con il conforto di “numeri” sempre più crescenti il progetto “We Me, viaggio ai confini tra sport e sfide quotidiane”, proposto dal Panathlon Club Lecco e rivolto principalmente ai giovani studenti delle scuole secondarie di primo grado della città di Lecco e ora anche in Valsassina.

L’iniziativa, giunta ormai alla sua quarta edizione, caldeggiata dal presidente del Panathlon Lecco Andrea Mauri, e con il coinvolgimento di molti soci, si articolerà su quattro appuntamenti in tre giornate e più precisamente l’11, 12 e 20 marzo a Lecco e in Valsassina a Introbio e Cremeno, con una stretta sinergia fra Panathlon Club Lecco, Comune di Lecco Assessorato all’Educazione e allo Sport, Panathlon Distretto Area 2 Lombardia e tutte le scuole interessate …

> CONTINUA A LEGGERE su LECCO NEWS