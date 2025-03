LECCO, OGGI LA FERALPI. VALENTE: “LORO GRANDE SQUADRA, SERVE INTENSITÀ”

Data pubblicazione 9 Marzo 2025

LECCO – Oggi pomeriggio appuntamento al Rigamonti-Ceppi con Lecco-FeralpiSalò, match valido per la trentesima giornata del girone A di Serie C. 33 i punti attuali della Lecco Calcio contro i 55 della FeralpiSalò che veleggia in terza posizione. La partita sarà trasmessa, oltre che da Sky come d’abitudine, anche da RaiSport e su Fifa+.

“La FeralpiSalò ha tanta qualità e fa un gioco molto interessante – esordisce mister Federico Valente nella conferenza stampa della vigilia – Abbiamo cercato delle soluzioni per contrastarli anche se noi dobbiamo concentrarci su noi stessi. Marrone? Ha recuperato, sono contento. Anche Mendoza è a disposizione. Il gruppo si sta impegnando e fa quello che chiedo. Non penso che dobbiamo cambiare qualcosa in difesa, ma dobbiamo dare continuità. Marrone è importante per questo, ci dà una sicurezza enorme. È importante per …”.