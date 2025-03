Data pubblicazione 9 Marzo 2025

ÅRE (SVE) – Bene la giovane ballabiese, male la valsassinese di adozione: così in Svezia nel gigante di Coppa del Mondo in calendario a Åre, che ha fruttato un discreto ventisettesimo posto per Roberta Melesi (Fiamme Oro), con in omaggio quattro bei punti per la classifica di specialità.

Subito fuori invece, già nella prima manche svedese, la barziese “adottiva” Asja Zenere, uscita prima del …

> CONTINUA SU BALLABIO NEWS