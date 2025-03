TRA POCO A CORTENOVA ARRIVA LA POL. 2001: UN DENTRO O FUORI DA PLAYOFF

Data pubblicazione 16 Marzo 2025

CORTENOVA – Continua la rincorsa ai playoff di seconda categoria del Cortenova, che in settimana ha ricevuto un regalo insperato dall’Aurora San Francesco, uscita vincente 1-0 da Montevecchia nel recupero della ventesima giornata di campionato. Un risultato che tiene aperto lo spiraglio dei valsassinesi, che hanno un margine d’errore quasi nullo per sperare negli spareggi validi per il salto di categoria.

Dopo la vittoria di misura contro il Pagnano, una sfida delicatissima attende la squadra di Tantardini oggi pomeriggio a Bindo, quando ospite in Valle arriverà la Polisportiva 2001, squadra storicamente ostica da affrontare. Una partita tra due formazioni in forma smagliante: numeri alla mano, il Cortenova è infatti la formazione con più punti racimolati nelle ultime cinque gare (13), ma i lecchesi non sono da meno; l’ultima sconfitta risale al 19 gennaio e da allora hanno ottenuto cinque vittorie e due pareggi. Inoltre, solo quattro lunghezze dividono le due squadre in classifica. All’andata la Pol ebbe la meglio, imponendosi 1-0 al Bione.

Arrivati a questo punto, impossibile non sbirciare gli altri scontri in programma. Big match di giornata quello tra le prime due in classifica, Audace Osnago e Verderio, che potrebbe indirizzare l’esito del campionato. Più abbordabili le sfide di Mandello e Montevecchia, impegnate rispettivamente contro FCD e OSGB Merate. Insidiosa invece la partita del Lomagna, in trasferta contro l’Aurora San Francesco.

