Data pubblicazione 16 Marzo 2025

BARZIO – Ufficializzato con la foto di rito (in copertina, tra i vertici provinciali e regionali del Carroccio) lo “scalpo” politico della Lega ai danni di Fratelli d’Italia: il perledese Mauro Gumina torna nel partito oggi di Salvini dopo un provvisorio – e non esattamente fortunato – passaggio nelle fila di Fd’I.

Vicesindaco nel suo Comune e già assessore in Comunità Montana, Gumina ha manifestato in più occasioni il suo disagio nel permanere in un contesto come …

> CONTINUA A LEGGERE su LARIO NEWS