CALCIO: SHOW CORTENOVA, 1-0 ALLA POL. 2001 E ASSALTO AI PLAYOFF

Data pubblicazione 16 Marzo 2025

CORTENOVA – Prestazione con la P maiuscola per la prima squadra del Cortenova, che trova una preziosissima vittoria per 1-0 in casa contro la Polisportiva 2001. Un risultato reso ancor più rilevante se si considera che i valsassinesi hanno giocato per un’ora in inferiorità numerica, con il gol di Ripamonti nel finale che ha portato all’apoteosi gialloblu.

Pronti via e squadre subito pimpanti. La prima conclusione è di Gianola, il cui destro da posizione defilata viene respinto in corner. Al 15′ buona chance per Diakhate, che in allungamento calcia alto. Gli ospiti rispondono con l’iniziativa di Cimpanelli, il cui tiro-cross attraversa tutta l’area di rigore senza trovare nessuna deviazione. Al 35′ battibecco tra Diakhate e Vento: l’arbitro vede una reazione violenta da parte dell’attaccante di casa ed estrae il cartellino rosso, costringendo il Cortenova a continuare la gara in 10 uomini.

Nella ripresa Tantardini ridisegna la squadra, optando per un 4-4-1 contenitivo e puntando a pungere in contropiede. È così che i gialloblu creano le occasioni più pericolose, entrambe sulla fascia sinistra: prima Bellati scarta il portiere ma si allunga troppo la palla per colpire a rete, poi Pomi ci prova con un bel sinistro al volo che termina largo. Anche in inferiorità la difesa di casa regge alla grande e all’83’ arriva il gol del vantaggio: Spada conquista il pallone a metà campo e pesca Ripamonti, che si accentra e dai 25 metri fa partire un tiro la cui traiettoria perfetta si spegne sotto la traversa (video sotto). Nel finale Codega si supera sull’unico tentativo pericoloso di Frigerio dalla distanza e al triplice fischio è gioia per il Cortenova, che con cuore e carattere conquista tre preziosissimi punti.

G.G.