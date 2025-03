ALLA SCUOLA PRIMARIA DI PRIMALUNA IL PROGETTO “UN CANE PER AMICO”

Data pubblicazione 18 Marzo 2025

PRIMALUNA – È iniziato con grande entusiasmo il progetto cinofilo alla scuola elementare di Primaluna, che coinvolge gli alunni delle classi prima, seconda e terza. L’iniziativa, avviata il 17 febbraio, prevede un ciclo di sette incontri dedicati all’educazione e alla socializzazione con i cani, un’opportunità unica per i bambini di apprendere il rispetto e la cura verso gli animali.

Il progetto è guidato da Jessica Manzoni, istruttrice cinofila certificata ENCI e tecnico specializzato in bimbi e cani FISC. Durante gli incontri, i bambini hanno la possibilità di interagire con Chikas, un affettuoso setter inglese che sarà presente in classe. Grazie alla sua dolcezza e alla pazienza, gli alunni possono affrontare le loro paure nei confronti dei cani, sviluppando gradualmente fiducia e sicurezza.

insegnare ai piccoli partecipanti le basi del corretto approccio con gli animali, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli. Attraverso giochi e attività pratiche, i bambini imparano a conoscere il linguaggio del corpo di Chikas e a comprendere le regole fondamentali per una convivenza armoniosa con i cani. L'iniziativa si propone di

Il progetto cinofilo rappresenta non solo un’opportunità di apprendimento, ma anche un importante strumento per aiutare quei bambini che possono avere paura degli animali. L’interazione con Chikas, sotto la guida esperta di Jessica, offre loro un ambiente sicuro e stimolante per superare le proprie ansie.