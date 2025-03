CNSAS LOMBARDO: AL TONALE LE SELEZIONI PER ASPIRANTI SOCCORRITORI

Data pubblicazione 18 Marzo 2025

PASSO DEL TONALE (BS) – Nei giorni scorsi al Passo del Tonale, in Alta Valle Camonica, in provincia di Brescia, si sono svolte le prove per le selezioni degli aspiranti soccorritori, provenienti da tutta la Lombardia.

Una settantina i partecipanti, tra i quali una quindicina di donne, e anche una decina di sanitari, tra medici e infermieri, con la supervisione di otto istruttori regionali del CNSAS – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico lombardo…

