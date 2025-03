FLIBCO COMPIE 20 ANNI: CHI È L’AZIENDA CHE HA RIVOLUZIONATO LA MOBILITÀ AEROPORTUALE

Data pubblicazione 19 Marzo 2025

Con 20 anni di esperienza e un investimento di oltre 10 milioni di euro nel mercato, Flibco si afferma in Italia come uno dei principali attori nei servizi di mobilità aeroportuale. Nel 2024 ha trasportato oltre 1.1 milione di passeggeri ed effettuato 125.000 corse in tutto il Paese.

Negli ultimi 20 anni, Flibco si è affermato come partner di fiducia per i viaggiatori diretti agli aeroporti, collegando le città ai principali hub con un servizio navetta affidabile, conveniente ed ecologico.

Quando e come è iniziata la storia di Flibco

Fondata nel 2005 con il lancio della prima linea tra Lussemburgo e l’Aeroporto di Francoforte Hahn, l’azienda ha ampliato la propria rete e rafforzato il suo ruolo nel settore della mobilità aeroportuale, offrendo soluzioni sempre più efficienti e sostenibili per i viaggiatori.

Questa espansione riflette non solo la sua dedizione all’innovazione e alla soddisfazione dei clienti, ma anche il suo impegno concreto per un futuro più sostenibile, riducendo le emissioni di CO? attraverso la crescita del trasporto collettivo.

La coraggiosa apertura durante il Covid e la crescita in Italia

L’avventura di Flibco in Italia è incominciata nel 2020 con l’apertura degli uffici a Milano. Dall’ora Flibco ha trasportato oltre 1,6 milioni di passeggeri (ben 1,1 milioni solo nell’anno appena trascorso), percorrendo quasi 6 milioni di km e offrendo 125.000 corse nel 2024.

L’apertura degli uffici Flibco in Italia nel 2020 ha rappresentato, infatti, un momento chiave nello sviluppo dell’azienda.

Una scelta coraggiosa, presa in un periodo di grande incertezza a causa della pandemia di COVID-19, e altrettanto strategica, che ha dimostrato la determinazione di Flibco nel voler investire sul mercato italiano.

Da allora, l’azienda ha introdotto collegamenti strategici per aeroporti come Milano Malpensa, Bergamo Orio al Serio e Torino Caselle rafforzando la propria presenza e offrendo ai viaggiatori un’alternativa efficiente e sostenibile.

Il successo di Flibco in Italia: i numeri parlano chiaro

Oltre 1,1 milioni di passeggeri trasportati nel 2024, +146% rispetto al 2023

trasportati nel 2024, 125.000 corse effettuate in Italia nel 2024

effettuate in Italia nel 2024 6 Mio km percorsi dai bus Flibco in Italia nel 2024

percorsi dai bus Flibco in Italia nel 2024 37 dipendenti negli uffici italiani

negli uffici italiani Investimenti 2020 – 2024: oltre 10 Mio, con ulteriori risorse già previste per i prossimi anni.

Visita la pagina dedicata sul sito Flibco per saperne di più sulla storia del brand. Scopri l’impegno dell’azienda nella sostenibilità e i suoi progetti