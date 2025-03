ITB VINCE CON ATM LA GARA PER GLI IMPIANTI A FUNE DI COMO, LECCO E VARESE

Data pubblicazione 19 Marzo 2025

MILANO – TPL, l’agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese ha aggiudicato la gara per il servizio di trasporto degli impianti a fune del territorio. Atm – Azienda Trasporti Milanesi – ha vinto la gestione di sette infrastrutture in partnership con Itb – Imprese Turistiche Barziesi – con un contratto di sette anni per un valore di 11 milioni di euro.

Attraverso la costituzione di una nuova società consortile, partecipata per il 75% da Atm e per il 25% da Itb, le due aziende si occuperanno di tutto il servizio di trasporto di sistemi a fune dell’area nord-ovest della Lombardia. Atm è tra i principali player europei di trasporto pubblico, un ruolo che passa anche dalla gestione di metropolitane automatiche a Milano, Copenaghen e Salonicco.

Nello specifico Atm si aggiudica la funivia di Ponte di Piero-Monteviasco con gli impianti di Como-Brunate, Sacro Monte di Varese e Argegno-Pigra. Itb (a destra l’amministratore delegato Massimo Fossati) continuerà invece a occuparsi dei tre sistemi a fune di Malnago-Piani d’Erna, Margno-Pian delle Betulle e Moggio-Piani di Artavaggio.

RedEco