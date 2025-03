Data pubblicazione 20 Marzo 2025

LECCO – Auto ferma nella galleria del Monte Barro in direzione Sud (dunque verso Milano). Vista l’ora di punta, si rinnova una “tradizione”: Lecco e dintorni in totale tilt da traffico.

Polizia Stradale sul posto, non si segnalano feriti ma incazzature diffuse in città, a Pescate, Garlate e in generale intorno al capoluogo…

