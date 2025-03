PROTEGGERE LA RETE DOMESTICA CON UNA VPN MULTIPIATTAFORMA: PERCHÉ È IMPORTANTE?

Data pubblicazione 21 Marzo 2025

I dispositivi connessi alla rete domestica sono sempre più numerosi e proteggere la vita digitale di tutta la famiglia è una priorità: vantaggi della VPN multiple devices e qualche consiglio per scegliere in modo consapevole.

Essere sempre connessi alla rete è un’abitudine ormai radicata, uno stile di vita che espone a non pochi rischi legati alla sicurezza informatica e alla protezione della privacy. Dotarsi di strumenti ad hoc per tutelare la vita digitale di tutta la famiglia diventa quindi indispensabile, una scelta che consente di difendersi contro eventuali cyber attacchi sbarrando la porta agli hacker.

All’interno delle mura domestiche, infatti, i dispositivi connessi alla rete Wi-Fi sono spesso numerosi, dai consueti notebook e PC allo smartphone e al tablet, inglobando anche i vari Google Home, Alexa, gli elettrodomestici intelligenti, le smart TV che offrono contenuti in streaming ma anche console di gioco e visori per la realtà virtuale: installare un software VPN multiple devices efficace, come quello messo a disposizione da Surfshark, diventa quindi una priorità.

VPN multiple devices: cos’è e come funziona

Con la sigla VPN si intende letteralmente Virtual Private Network, vale a dire una rete privata virtuale che utilizza la crittografia per creare connessioni sicure, consentendo ai dispositivi connessi di navigare su Internet nascondendo l’indirizzo IP e celando a terzi le proprie attività online.

In presenza di più di un device connesso, come anticipato sopra, è preferibile optare per una soluzione VPN multiple devices che protegge più dispositivi contemporaneamente, bloccando eventuali malware e annunci e, in poche parole, rendendo la navigazione decisamente più sicura su tutta la rete domestica.

Il funzionamento della VPN multiple devices è semplice e intuitivo: installandola su ciascun device (oppure direttamente sul router) garantisce protezione contro i rischi di hackeraggio, tutelando la privacy e i dati di tutti gli utilizzatori. I vantaggi riguardano anche l’accesso ai contenuti digitali, reso possibile ovunque e in qualsiasi momento, a prescindere dal dispositivo utilizzato e senza limitazioni relative sulla posizione geografica;

Un altro aspetto da non sottovalutare riguarda i benefici per chi utilizza i servizi di home banking o, più semplicemente, si dedica agli acquisti online: una buona VPN, infatti, protegge i dati finanziari al meglio.

Servizi VPN multipiattaforma a confronto

Le soluzioni VPN multipiattaforma disponibili sul mercato sono numerose, alcune gratuite con funzioni limitate e altre messe a disposizione da provider qualificati previo abbonamento. Per orientarsi nella scelta è importante valutare diversi aspetti, relativi al numero di devices sui quali è possibile istallare la VPN, alla velocità della rete e alle funzionalità previste.

Un aspetto che fa realmente la differenza è dato dalla capacità della VPN multiple devices di garantire una connessione sicura su più dispositivi contemporaneamente, funzionalità offerta solo da pochi provider. Surfshark, ad esempio, con un unico piano di abbonamento consente di proteggere più dispositivi nello stesso tempo attivando connessioni simultanee illimitate: il software può essere installato su tutti i dispositivi, come smart TV, Nintendo Switch, Xbox, PlayStation, Oculus Quest, Apple Vision Pro e Raspberry Pi, oppure configurato direttamente sul router per proteggere tutta la tua rete domestica in una sola volta.

Altri software VPN efficienti sono NordVPN, CyberGhost e AtlasVPN, solo per citarne alcuni, tuttavia per scegliere in modo consapevole è fondamentale conoscere i dettagli dei piani proposti soffermandosi soprattutto sul numero dei devices coperti.