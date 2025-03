FOLLA ED EMOZIONE PER LA POSA DELLE ‘PIETRE D’INCIAMPO’ A PAGNONA/FOTO

Data pubblicazione 22 Marzo 2025

PAGNONA – Grande partecipazione, con tutta Pagnona presente e tante persone convenute dai paesi della Valle, per la posa delle quattro “pietre d’inciampo” in memoria di Martino Brumana, Adriano Buttera, Giuseppe Losma e Aldo Tagliaferri, cittadini del Comune valsassinese deceduti nel campo di concentramento nazista di Hersbruck, in Germania.

Iniziativa promossa dal Comune di Pagnona, in collaborazione con Anpi Sezione Valsassina e Gruppo Alpini Pagnona, nella via Centrale del piccolo borgo.

Hanno preso la parola il sindaco di Pagnona Martino Colombo, il presidente dell’Anpi Valsassina Angelo Pavoni, il capogruppo degli Alpini di Pagnona Amos Tagliaferri, il Prefetto di Lecco Sergio Pomponio e Augusto Giuseppe Amanti che ha tenuto la commemorazione ufficiale.

Presenti i rappresentanti delle forze dell’ordine (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza) il presidente della Comunità Montana della Valsassina, i sindaci di Premana e Valvarrone – oltre al presidente dell’Anpi provinciale Enrico Avagnina e al Coro CantaResistenza.

Le pietre d’inciampo sono state benedette da parte del parroco, don Matteo Albani.

RedVN