DON STEFANO COLOMBO COMMENTA IL VANGELO DELLA TERZA DOMENICA DI QUARESIMA

Data pubblicazione 23 Marzo 2025

“Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”. Quest’anno questa frase di Gesù è per me non solo vera e bellissima ma consolante, incoraggiante, contiene, come un dono inatteso, una grande speranza. Avere a che fare con Gesù, la possibilità di ascoltarlo, seguirlo, amarlo, imitarlo è vivere la verità che ci rende liberi. IN, CON E PER Gesù siamo liberati da tutto ciò che tiene lontana la gioia, impossibile la pace, irraggiungibile la fraternità. Gesù ci rende capaci di giustizia, di solidarietà e comunione. Gesù è acqua che disseta, pane che sfama, luce che illumina, riposo nella fatica, medico e medicina di ogni male e dolore. Gesù rende la morte, e tutto ciò che le assomiglia, penultima parola sulla vita. Gesù vivo, vincitore, risorto ci regala l’ultima vera parola sulla vita: risurrezione.

È una frase di grande speranza perché i verbi usati da Gesù sono al futuro. Conosceremo la verità. Piano piano, in un continuo crescendo conosceremo la Verità perché la verità è Gesù. In un rapporto sempre più coinvolgente, più ricco di amore, di umiltà e mitezza da parte nostra, di pazienza, magnanimità e misericordia da parte sua ci apriremo alla verità. Sarà una continua sorpresa, e ogni passo ne farà pregustare altri nuovi e importanti.

La verità vi farà liberi. Pian piano, un passo dopo l’altro vivremo un cammino di libertà perché noi, proprio noi, saremo liberati dalla verità su Dio, sull’uomo, sulla vita che è Gesù. Non si parla di conquista faticosa e superiore alle nostre forze, ma di docilità progressiva alla sua azione.

Oggi parlando con un mio carissimo amico sacerdote, tanto saggio e umile, ci siamo detti che con la sua Pasqua in realtà Gesù ci ha già liberati in tutto e per tutto vincendo la morte. Ha affrontato la sua Pasqua nella speranza che avremmo piano piano capito e ci saremmo lasciati liberare.

Questo è veramente rasserenante e consolante. La sua libertà si è già messa tutta in gioco…ora tocca a noi camminare in una libera accoglienza di questa stupenda Verità.

Don Stefano Colombo

Casa Paolo VI – Concenedo