INDIA NEL 2025: NUOVE OPPORTUNITÀ E RISCHI PER GLI INVESTITORI – IL PUNTO DI VISTA DI PARIMATCH

Data pubblicazione 24 Marzo 2025

L’India continua ad attirare l’attenzione degli investitori internazionali grazie alla crescita economica costante e alle riforme del governo. Tuttavia, insieme alle prospettive, questo mercato presenta alcuni rischi. Il bookmaker Parimatch condivide le sue intuizioni nel materiale analitico per la pubblicazione Think With Nicher sui settori di investimento in India e sulle sfide che attendono gli investitori in questo mercato.

Secondo Parimatch, i principali settori di investimento in India nel 2025 saranno l’economia digitale, l’energia verde e l’intelligenza artificiale. Ciò è facilitato dal programma Digital India, che stimola lo sviluppo delle tecnologie finanziarie e dell’e-commerce. Parimatch riferisce che ciò è confermato dal fatto che Flutter Entertainment ha già aperto un Global Opportunities Center a Hyderabad, investendo 3,5 milioni di dollari.

Il governo indiano sta sostenendo fortemente lo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile. Parimatch ha notato che questo sostegno è stato sufficiente per il noto gruppo JSW per annunciare investimenti di 34,67 miliardi di dollari in questo settore nel 2025.

Come notato da Parimatch, il genuino interesse delle economie globali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale ha contribuito al fatto che Microsoft abbia intenzione di investire 3 miliardi di dollari in servizi cloud Azure e intelligenza artificiale in India. Secondo le osservazioni del bookmaker, un’altra società, ByteDance, sta investendo più di 20 miliardi di dollari per espandere gli sviluppi dell’IA nel paese.

Nonostante le prospettive di investimento dell’India, gli analisti di Parimatch suggeriscono di tenere conto dei rischi che molte aziende internazionali hanno incontrato nel mercato indiano. Tra questi vi sono l’instabilità normativa, i problemi infrastrutturali, la corruzione e le controversie.

Ad esempio, le modifiche fiscali, in particolare l’aumento dell’imposta sui beni e servizi (GST) dal 18% al 28% nel 2023, potrebbero influire negativamente sulle imprese. Parimatch afferma che difficoltà logistiche come i ritardi alla dogana e la debolezza delle infrastrutture digitali creano ostacoli per le aziende. Parimatch ritiene che gli investitori debbano anche affrontare lunghi procedimenti giudiziari e barriere burocratiche che rallentano i processi aziendali nel paese.

Parimatch sottolinea che l’India rimane un mercato interessante, ma il successo dipende dalla comprensione delle caratteristiche locali e dall’adattamento ai cambiamenti. Parimatch assicura che le aziende dovrebbero considerare tutti i fattori per sfruttare efficacemente le opportunità di questo mercato in crescita.