MODIFICHE ALLA VIABILITÀ QUESTA SETTIMANA A LECCO: LA MAPPA INTERATTIVA

Data pubblicazione 23 Marzo 2025

LECCO – Il Comune di Lecco comunica le modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 a domenica 30 marzo 2025.

CLICCA SUI SIMBOLI DELLE MAPPE PER VEDERE LA VIA INTERESSATA,

via ALLE FUCINE, il 24 marzo, civico 5, restringimento per lavori di isolamento rete gas;

corso GIACOMO MATTEOTTI, il 24 marzo, interno via Al Cimitero, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

piazza GARIBALDI, dal 24 al 30 marzo, restringimento per proseguo lavori costruzione rete teleriscaldamento;

corso MARTIRI DELLA LIBERAZIONE, dalle 9:00 del 24 marzo alle 9:00 del 31 marzo, senso unico di marcia nel tratto da via Amendola a piazza Manzoni, limite massimo di velocità 30Km/h e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale per proroga lavori per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via APPIANI, dalle 9:00 del 24 marzo alle 9:00 del 31 marzo, intersezione con Corso Martiri della Liberazione, obbligo di svolta a destra per proroga lavori per la costruzione della rete di teleriscaldamento;

via MICHELANGELO, dal 24 marzo al 1 aprile, civico 26, restringimento per lavori per conto di privati;

piazzale MERIDIANE, dal 24 marzo al 4 aprile, restringimento per lavori di rifacimento pavimentazione;

via SPIROLA, il 25 marzo, restringimento per lavori di isolamento rete gas;

via TORRI TARELLI, il 25 marzo, civico 10, restringimento per lavori di riparazione rete idrica;

via MONTEBELLO, il 26 marzo, civico 6, restringimento regolamentato tramite movieri per lavori di rinnovo allaccio rete idrica;

via PONTE ALIMASCO, Il 27 e 28 marzo, restringimento con istituzione senso unico alternato regolamentato tramite movieri per lavori di allacciamento alla rete BT;

via GIOACCHINO ROSSINI, il 28 marzo dalle 8:00 alle 18:00, tratto compreso tra civico 13 e via Paisiello, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h per lavori di rinnovo allaccio acquedotto;

via RUGGERO LEONCAVALLO, il 28 marzo dalle 8:00 alle 18:00, all’altezza dell’intersezione con via Gioacchino Rossini, divieto di transito per lavori di rinnovo allaccio acquedotto;

via RUGGERO LEONCAVALLO, il 28 marzo dalle 8:00 alle 18:00, tratto compreso tra i civici 1 e 22, sospensione senso unico, istituzione doppio senso di marcia per residenti e attività produttive e limite massimo di velocità 30 km/h per lavori di rinnovo allaccio acquedotto;

via GRADO, dalle 9:00 del 30 marzo alle 17:00 del 30 aprile, tratto compreso tra il civico 12 e via Aquileia, divieto di transito per occupazione suolo pubblico;

Per maggiori informazioni, Comune di Lecco:

servizio viabilità – 0341 481316

servizio manutenzione – 0341 481371

Rielaborazione mappe © IperG 2025