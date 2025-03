“ITER LUNGO E COMPLICATO”, SLITTA DI UN ANNO (AL 2026) LA SOSTITUZIONE DELLA TELECABINA DI BOBBIO

Data pubblicazione 25 Marzo 2025

PIANI DI BOBBIO (BARZIO) – Nell’ambiente di Bobbio, in particolare tra le attività commerciali, la questione era nota e la si dava ormai pressoché per scontata: la famosa sostituzione della ormai trentenne cabinovia che porta migliaia di sciatori e turisti da Barzio alla località sciistica, quest’anno non si farà. “Andrà via un’estate” diceva più d’uno – e per evitare di accavallarsi (a piste ferme) con l’avvio della stagione dello sci, partire ora sarebbe stato impraticabile.

La conferma ufficiale arriva a VN da Massimo Fossati, amministratore di ITB – le Imprese Turistiche Barziesi che gestiscono il maggiore comprensorio valsassinese: “L’iter autorizzativo è lungo e complicato – dichiara il manager -, non si poteva rischiare di non essere puntuali alla riapertura della prossima stagione invernale; quindi, seppur con un considerevole aggravio di costi, abbiamo deciso di spostare tutto alla prossima stagione estiva 2026 per i lavori. Tutto comunque – precisa Fossati – nel rispetto delle scadenze dettate del bando ministeriale”.

Da ricordare a questo proposito che all’Itb arriverà dallo Stato un finanziamento da 10 milioni, attraverso uno apposito bando – vinto per l’appunto dalla società di gestione di Bobbio. Un’operazione che a lavori finiti sarà di circa 20 milioni.

“Nello specifico – conclude l’amministratore -, si tratta di sostituire la telecabina che ha raggiunto i trent’anni di funzionamento, senza previsione di allungamento: stessa linea, stessa sede, stazioni ridotte, largo uso di fotovoltaico e riduzione dei consumi con nuove tecnologie. Sicurezza al top, insomma. Non la sostituiamo per un capriccio – conclude Fossati -, semplicemente vogliamo più efficienza, comfort e sicurezza per i nostri clienti”.

