SP64 DA CASERE A BALISIO, POSIZIONATA UNA STACCIONATA “ANTI SPACCIATORI”

Data pubblicazione 26 Marzo 2025

CREMENO – Lungo la strada SP 64 in località Casere (verso Balisio) “da tempo si è constatata la presenza di spacciatori lungo la piazzola a margine della carreggiata a scendere”. Lo afferma in una nota il Comune di Cremeno, aggiungendo che le forze dell’ordine “sono state prontamente informate al fine di reprimere tale fenomeno. Gli organi di Polizia stanno svolgendo attività di indagine e di controllo, ma attualmente purtroppo tale fenomeno persiste“.

“Come amministrazione – dichiara il sindaco Pier Luigi Invernizzi – riteniamo tutelare i cittadini e l’immagine del territorio, contrastando per quanto possibile tale fenomeno di spaccio, pertanto come ulteriore deterrente si intende di provvedere in merito, approvando il posizionamento di staccionata che inibisca la sosta dell’autovetture in detta piazzola utilizzata per l’acquisto degli stupefacenti”. Conseguentemente, il Comune ha dato mandato al responsabile del servizio interessato di provvedere in questo senso e, con determinazione n.63/19 del 24.03.2025, è stato assunto il relativo impegno di spesa.

“Per quanto di propria competenza – continua il borgomastro – era obiettivo imprescindibile dell’amministrazione comunale garantire un elevato grado di sicurezza ai cittadini della propria comunità; nella zona antistante la banchina sita sulla S.P. n. 64 Prealpina Orobica, all’altezza del PK 0+650 circa, (alla toponomastica stradale comunale via Dante Alighieri) è sempre più frequente lo spaccio di stupefacenti e il dilagare del degrado urbano. Con l’intento di interrompere la sosta delle auto lungo la banchina in questione, è diventata volontà dell’amministrazione realizzare una staccionata in legno; il 21 marzo è stata comunicata alla Provincia di Lecco la realizzazione della suddetta staccionata ed è stato affidato un apposito incarico per la realizzazione del manufatto in legno con pali di castagno, a un prezzo di 1.870 € oltre IVA, per un totale complessivo di 2.281 €“.

La ditta incaricata ha realizzato oggi la staccionata (nelle immagini in questa pagina).

RedAlt