LUCA ARGENTERO, NON SOLO BALLABIO E MORTERONE. A GIORNI A BARZIO RIPRESE DELLA SERIE TV “LIGAS”

Data pubblicazione 26 Marzo 2025

BARZIO – Martedì 1 aprile inizieranno le riprese della serie TV “Ligas” con il noto attore Luca Argentero (in copertina). Finora era noto che la troupe avrebbe realizzato alcune scene lungo la Strada Provinciale n. 63 tra Ballabio e Morterone – in territorio comunale di Lecco. Ma la produzione ha chiesto di ambientare il lavoro televisivo anche a Barzio, in questo caso molto più a lungo. Per questo, la Polizia Locale dell’Altopiano Valsassina ha disposto il divieto di circolazione e sosta con rimozione forzata nelle seguenti aree del paese turistico:

via A. Manzoni op. civ. 12 per i giorni 31 marzo e 1-2 aprile dalle 00 alle 20.00; piazza Garibaldi, tutti gli stalli di sosta della piazza per il giorno 1 aprile dalle 00 alle 20; via Valtorta 6, stalli di sosta il giorno 1 aprile dalle 00 alle 20; via Roma 5, stalli di sosta il giorno 1 aprile dalle 00 alle 20; via Roma 42, parcheggio piazza mercato con occupazione di 400mq con mezzi pesanti dalle 14 del giorno 31 marzo alle 20 del 1 aprile.

Secondo alcune indiscrezioni, anche Palazzo Manzoni – sede del municipio barziese – sarà interessato dalle riprese, ospitando nella fiction TV gli uffici di un commissariato.

Attesa dunque per la presenza della troupe di Sky Studios e Fabula Pictures che lavora alla riduzione del romanzo di Gianluca Ferraris “Perdenti. La prima indagine dell’avvocato Ligas” (Edizioni Piemme). La serie andrà in onda su Sky e in streaming su Now.

RedBar