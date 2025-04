CALCIO LECCO: LUNEDÌ LA SFIDA ALLA GIANA ERMINIO PER IPOTECARE LA SALVEZZA

LECCO – Impegno casalingo nella trentaquattresima giornata di Serie C per la Calcio Lecco, che al Rigamonti-Ceppi ospita la Giana Erminio . Appuntamento a lunedì 31 marzo alle 20:30. Quando mancano ormai solo cinque giornate alla fine della regular season, i blucelesti occupano la quindicesima posizione in classifica con 37 punti, +1 sulla zona playout. La Giana Erminio invece è settimana con 49 punti.

Sono 7 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Serie C. Al Rigamonti-Ceppi: 2 vittorie per la Calcio Lecco, 1 pareggio e 1 vittoria per la Giana. In totale: 3 vittorie Lecco, 2 pareggi e 2 vittorie Giana.