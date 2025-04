IL COMUNE DI BALLABIO APPROVA IL PROGETTO DELLA PISTA PUMP TRACK

BALLABIO – La Giunta Comunale di Ballabio ha dato il via libera al progetto per la realizzazione di una pista Pump Track nel Parco Due Mani. Questo progetto, elaborato dall’architetto comunale Marcello Tommasi, prevede una struttura in vetroresina caratterizzata da dossi, curve paraboliche e ostacoli modulari, progettati per offrire un’esperienza adatta a persone di tutte le età.

La pista, lunga 36 metri e modulare, sarà collocata all’interno del Parco Due Mani, sopra il campo di calcio a 5, in modo da integrarsi con il verde circostante.