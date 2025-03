INTROBIO: SEGNALATI ALCUNI SACCHI DEI RIFIUTI ABBANDONATI IN STRADA

INTROBIO – Qualche giorno fa una nostra lettrice, Roberta, ha segnalato la presenza a Introbio di sacchi dei rifiuti lasciati sulla strada da lunedì mattina. “Come pensa la Silea di risolvere il problema? Dovremo aspettare che si autodistruggano?”, la domanda retorica della nostra lettrice.

I sacchi, per la precisione, giacevano in via ai Forni (strada per Biandino), ma ce ne erano, da più tempo, anche in piazza vicino al fiorista.

Venerdì 28 marzo i sacchi in questione sono stati finalmente rimossi. In compenso, segnala ancora la nostra lettrice, “ne sono comparsi altri in altre vie del paese e penso che il problema perdurerà finché esisteranno persone incivili che non accettano di sottostare alle regole di convivenza che ci aiutano a vivere meglio e sicuramente non abitano nei luoghi dove i sacchi vengono abbandonati”.

RedCro