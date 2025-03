SCOMPARE A SOLI 54 ANNI L’IMPRENDITORE DI PRIMALUNA ERMES POZZI

PRIMALUNA – Cordoglio a Primaluna per l’improvvisa scomparsa, causata da un infarto, del 54enne Ermes Pozzi – imprenditore e già consigliere comunale.

Lo ricorda così il sindaco Mauro Artusi che bene lo conosceva: “Ho saputo anche io da poco e non nascondo che la cosa mi ha veramente colpito. Oltre che avere la mia stessa età e avere quindi fatto le scuole insieme, entrambi abbiamo fatto lo stesso sport agonistico e considerato la stima che provavo per lui è stato uno delle prime persone che ho contattato per iniziare la mia avventura come amministratore comunale. È stato quindi un valido consigliere comunale come d’altra parte lo è stato come imprenditore dando vita ad una attività che so essere cresciuta notevolmente in questi anni per la qualità dei prodotti realizzati, esportati in tutta Europa. Sono veramente e profondamente rattristato per questa scomparsa. Un pensiero particolare ai suoi cari, in particolare alla sua amatissima Giorgia (l’unica figlia, ndr)”.

Cordoglio è stato manifestato anche dal locale Gruppo Alpini, del quale Pozzi faceva parte.

RedPri