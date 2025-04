CORTENOVA – È stato fermato per un turno Leonardo Ripamonti del Cortenova, in Seconda Categoria.

Squalificato perché “recidivo in ammonizione“. Ripamonti non sarà quindi disponibile per il match di domenica 30 marzo contro il Barzanò .

Insieme a lui, appiedato per una giornata anche Nicola Cogliati dell’Osgb Merate.

RedSpo