LECCO, VALENTE SUONA LA CARICA PER PADOVA: “IN CAMPO AFFAMATI”

LECCO – Il match di lunedì sera sarà un turning point cruciale per il Lecco: all’Euganeo i blucelesti dovranno infatti affrontare il Padova, secondo in classifica e come non mai scottato dal primato perso in favore dei rivali vicentini.

Ai blucelesti è rimasto sullo stomaco lo 0-3 dell’andata, indelebilmente macchiato dai due rigori non assegnati dal direttore di gara ai padroni di casa: difficili da dimenticare le dure reazioni dell’allora mister Gennaro Volpe e del club manager Michelangelo Vitali …

