CORTENOVA, FINALE ‘ROVENTE’: OGGI CONTRO L’FCD MERATE SERVONO I 3 PUNTI

CORTENOVA – Solo tre giornate alla conclusione del campionato di seconda categoria, dove il Cortenova continua a sperare di staccare il pass per l’accesso ai playoff di categoria. Una missione che sembrava quasi impossibile al termine del girone di andata, ma diventata poco a poco tangibile grazie a un superbo ritorno, in cui i valsassinesi hanno collezionato nove vittorie, due pareggi e una sola sconfitta contro la capolista Verderio.

A rendere la situazione leggermente più complicata ci ha pensato l’Audace Osnago, che ieri sera ha trionfato col punteggio di 4-2 nel recupero della sfida contro l’Aurora Olgiate. Un risultato che ha fatto sì che la distanza tra Osnago e Cortenova sia salita a 10 punti, uno in più rispetto al limite previsto per la disputa dei playoff. Detto ciò, i valsassinesi hanno a disposizione le ultime tre gare per accorciare il gap a nove lunghezze e assicurarsi così gli spareggi.

La prossima partita per la squadra di Andrea Tantardini è quella sulla carta più semplice da qui a fine stagione. Domenica infatti ci sarà la trasferta a Missaglia contro l’FCD Merate, formazione che è ancora inguaiata in una complicata salvezza. Proprio per questo il match non può essere preso sotto gamba: se il pronostico pende nettamente a favore del Cortenova, è sicuro che i meratesi venderanno cara la pelle per cercare di ottenere punti pesanti nell’ottica di evitare i playout. Valsassinesi che, per giunta, hanno ancora vivo il ricordo della sfida d’andata, quando l’FCD espugnò il “Todeschini” vincendo 1-0.

Una sola parola, dunque, nel vocabolario dei gialloblu: vincere, per continuare a sognare. Al termine della gara, in programma oggi alle 14:30 sul sintetico di Missaglia, la consueta cronaca a cura di VN.

RedSpo