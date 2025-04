PADOVA – Sfida quasi proibitiva per la Calcio Lecco di mister Valente, in trasferta nel posticipo a Padova, in casa della seconda squadra della classifica del girone A di Lega Pro.

L’avvio lecchese è da film horror: in undici minuti Varas va a segno due volte, prima di testa poi con l’esterno, portando i locali sul 2-0. La prima occasione bluceleste è per Zanellato, il cui tiro in mischia viene parato…